İngiltere Premier Lig'de geçen sezonun yayın gelirleri duyuruldu. Bu açıklama sonrası Premier Lig ile Süper Lig kıyaslaması yapıldığında ise ortaya ilginç veriler çıktı. Son şampiyon Trabzonspor geçen sezon 202 milyon TL'yi kasasına koydu.



İNGİLİZLER FARK YARATTI



Premier Lig'i geride bıraktığımız sezon son sırada tamamlayan Norwich City ise yayın gelirinden 100 milyon pound (1.995 milyar TL) kazandı. Norwich'in kazancı Süper Lig'in son şampiyonun neredeyse 10 katı oldu. Küme düşen diğer ekipler; Watford 102 (2,035 milyar TL), Burnley de 104 milyon poundu (2,075 milyar TL) hanesine yazdırdı.



MALATYA 67 MİLYON KAZANDI



Ligin zirvesi ise bu konuda ağızları açık bıraktı. Premier Lig şampiyonu Manchester City 153 milyon poundu (3, 053 milyar TL) kasasına soktu. Ligi ikinci bitiren Liverpool 151 milyon pound (3,013 milyar) kazanırken, lig üçüncüsü Tottenham da yayın gelirinden 146 milyon pound (2,913 milyar TL) aldı.



Türkiye'de ise geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe en çok gelir elde eden kulüp oldu. Sarı-lacivertliler, 239,022 milyon TL gelir elde etti. Süper Lig'de küme düşen takımlardan Ç.Rize 83.125 milyon, Altay 82.125 milyon, Göztepe 76.185 milyon ve Malatya 67.275 milyon TL alabildi.



TRANSFERDE ZİRVEDE!



Süper Lig dahil 7 Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların son 2.5 yılda yaptıkları transferlerin toplam sayıları açıklandı. Süper Lig takımları 967 transfer yaparak zirvede yer aldı. Ligimizi Bundesliga takip etti. Alman ekipleri toplam 550 transfere imza attı. Üçüncü sırada ise 536 transferle İngiltere Premier Ligi var. Bu süreçte en az transferi ise Hollanda takımları yaptı. Eredivisie Ligi'nde toplam 353 oyuncuyla anlaşıldı.



ALTYAPI PROBLEMİ VAR



Uluslarası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), altyapıya en çok önem veren ülkeleri derledi. Türkiye, %5'lik oranla 31 ülke arasında 30'uncu oldu. Son sırada ise %3.4'lük orana sahip Yunanistan yer aldı. Zirvede % 23.8'lik oranıyla Slovakya bulundu.





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