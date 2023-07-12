Süper Lig'in isim sponsoru değişti! İşte ligin yeni adı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in ön adı için sponsorluk anlaşması yaptı.



Tanıtım lansmanında açıklamada bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ligin yeni adının Trendyol Süper Lig olduğunu açıkladı.



Büyükekşi yaptığı açıklamada, "TFF olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzun marka değerini artırmak için, kulüplerimize yeni gelir kaynakları yaratmak için, en önemli konuyu gündemimize aldık ve her gün yeni projeler üretiyoruz. İlkini de bugün hayata geçiriyoruz. Trendyol ile yapacağımız bu anlaşma ekonominin yanı sıra marka değerine de katkı yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



700 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol ile yapılan anlaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Büyükekşi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;



"Türk futbol tarihine altın harflerle yazılacak bir anlaşmaya imza attık. Trendyol bundan sonra Türk futbolunun gelişimi açısından bizimle beraber olacak. Önümüzdeki günlerden itibaren Trendyol ile çalışmalarımızı duyuracağız. Yeni sezon şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Herhangi bir münakaşa olmadan başlayacak bir sezon olsun."



Biz Trendyol'u sponsor olarak değil iş ortağı olarak görüyoruz. İş ortakları birbirine fayda sağlarlar. 700 milyon TL'lik bir anlaşma sağladık. Bu anlaşmayı 2023-24 sezonu için hayata geçirmiş olacağız."



ARDA GÜLER VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ



Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ve Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü hakkında da konuşan Büyükekşi, "Arda Güler'in Türk gençliğine örnek olmasını istiyoruz. Hem Arda hem de Çağlar bizi gururlandırdı. Fenerbahçe'ye çok teşekkür ediyorum. Arda Güler gibi bir yeteneği Türk futboluna kazandırdığı için." dedi.



LİGLER 11 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK



Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.



