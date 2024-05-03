Süper Lig ekibi 3 saatte yeni hocasını açıkladı!

Yaklaşık 3 saat önce Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Hatayspor'da Ömer Erdoğan döneminde yardımcı antrenörlük yapan Pulat, son olarak Adanaspor teknik direktörlüğü yapıyordu.





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