Süper Lig ekibi 3 saatte yeni hocasını açıkladı!

Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı.

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Süper Lig ekibi 3 saatte yeni hocasını açıkladı!
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03 Mayıs 2024 19:53
Son güncelleme 03 Mayıs 2024 20:01
Yaklaşık 3 saat önce Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor'da Ömer Erdoğan döneminde yardımcı antrenörlük yapan Pulat, son olarak Adanaspor teknik direktörlüğü yapıyordu. 

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