Süper Lig devlerinin istediği Ndidi'de talip çok!

Leicester City'de sözleşmesinin son senesinde bulunan Wilfred Ndidi ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyordu.
Piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen yıldız ön libero konusunda mali şartları araştıran Süper Lig devleri, bu transferiçin yarışa girdi.
Boşa çıkacak olan Ndidi'nin pek çok talibi bulunuyor.
Özellikle bazı Fransız kulüplerinin Nijeryalı orta sahayı ciddi şekilde istediği belirtiliyor.
Piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen yıldız ön libero konusunda mali şartları araştıran Süper Lig devleri, bu transferiçin yarışa girdi.
Boşa çıkacak olan Ndidi'nin pek çok talibi bulunuyor.
Özellikle bazı Fransız kulüplerinin Nijeryalı orta sahayı ciddi şekilde istediği belirtiliyor.
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