Süper Lig'de istifa kararı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etti.



SABRİ GÜLEL YENİ BAŞKAN!



Antalyaspor yönetimi, yapılan toplantı sonrası yeni başkanın seçime kadar Sabri Gülel olması kararına vardı.



Yapılan açıklamada, "Antalyaspor A.Ş'nin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında;



31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlık görevini yürüten Sn. Av. Aziz Çetin'in görevi bırakma kararı almasından sonra başkanlık görevine Sn. Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



Sn. Av. Aziz Çetin Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edecektir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.



Mevcut yönetimde başkanvekili olan Sabri Gülel ve yönetimin seçim kararı alması da yüksel ihtimal olarak görülüyor.



Başkan Aziz Çetin, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Yönetim kurulu toplantısına istifa etme niyetiyle girdiğini ifade eden Çetin, "Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim. Dernekteki görevimi bu şartlarda daha iyi yerine getireceğim. Kulüp başkanlığına gelecek olan kişi de zaten yabancı değil, aramızdan bir arkadaşımız olacak" ifadelerini kullandı.





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