Süper Lig'de haftanın hakemleri!

Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'de haftanın hakemleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2024 13:47
Son güncelleme 11 Eylül 2024 14:51
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında hakem Ali Şansalan görev alacak.

Ligin 5. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery