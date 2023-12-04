Süper Lig'de ayrılık: Kluivert!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de ayrılık: Kluivert!
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04 Aralık 2023 18:42
Son güncelleme 04 Aralık 2023 18:48
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması:

"Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Adana Demirspor'un başında 20 maça çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de ise oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan topladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Adana Demirspor'da takımın başında antrenör Serkan Damla'nın olması bekleniyor.

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