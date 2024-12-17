Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

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Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı
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17 Aralık 2024 20:00
Son güncelleme 17 Aralık 2024 20:08
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte VAR kayıtları;

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VAR: "Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor."

Ozan Ergün: "Evet ağabey."

VAR: "Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum."

Ozan Ergün: "Tamam. Evet ağabey, geldim. Çok net kafa atıyor, şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum."

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VAR: "Kadir, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim."

Kadir Sağlam: "Geldim."

VAR: "Bu temas noktası."

Kadir Sağlam: "Tamam temas noktasını gördüm, penaltı veriyorum."

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