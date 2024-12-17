Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.İşte VAR kayıtları;VAR: "Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor."Ozan Ergün: "Evet ağabey."VAR: "Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum."Ozan Ergün: "Tamam. Evet ağabey, geldim. Çok net kafa atıyor, şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum."VAR: "Kadir, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim."Kadir Sağlam: "Geldim."VAR: "Bu temas noktası."Kadir Sağlam: "Tamam temas noktasını gördüm, penaltı veriyorum."