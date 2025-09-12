Süper Lig, Avrupa'nın zirvesinde!

Yeni sezonun ilk 4 haftasında 4 teknik direktör görevinden ayrıldı. Süper Lig, son 11 yılda ortalama 22.4 hoca değişikliğiyle Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

calendar 12 Eylül 2025 08:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig, Avrupa'nın zirvesinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları çok erken başladı. Yeni sezonda ilk 4 haftada 4 hoca gönderildi.

Başarısızlığın faturasını Gaziantep, İsmet Taşdemir'e, Beşiktaş ise Ole Gunnar Solskjaer'e kesti. Ardından Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu, Başakşehir ise Çağdaş Atan'ı gönderdi. Avrupa'nın bu sezon en çok teknik adama veda eden organizasyonu durumundaki Süper Lig'de son 11 yılın görüntüsü ise asıl vahim tabloyu gözler önüne seriyor.

İşte detaylar: 2015-16'dan beri içinde bulunduğumuz sezon da dahil olmak üzere ortalama 22.4 teknik direktörün biletini kestik. Bu istatistikle Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında 1 numaraya yerleştik. Türkiye; ilk 3'te bulunan Hollanda Eredivisie (5), İngiltere Premier Lig (7.2) ve Almanya Bundesliga'nın (7.3) toplamını (19.5) tek başına geride bıraktı. Bize en yakın Portekiz Ligi (12.3) oldu. Süper Lig dışında kalan 9 ligde 13 barajını geçebilen çıkmadı.

 


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.