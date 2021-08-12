Süper Kupa Chelsea'nin oldu

UEFA Süper Kupa finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilcisi Villarreal karşı karşıya geldi. Penaltı atışları sonucunda zafere ulaşan taraf Chelsea oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Süper Kupa Chelsea'nin oldu
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12 Ağustos 2021 00:52
UEFA Süper Kupa finalinde son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Kupası'nın sahibi Villarreal karşı karşıya geldi.

Windsor Park'ta oynanan ve normal süresi 1-1 tamamlanan maçta uzatmalarda da gol olmadı. Penaltı vuruşları sonucunda Chelsea 7-6'lık skorla zafere ulaştı.

Hızlı başlayan ilk 20 dakikanın ardından dakikalar 27'yi gösterdiğinde Chelsea Havertz'in asistinde Hakim Ziyech'in golüyle öne geçti. Villarreal oyuna dengeyi getirmek istede de bunu ilk yarıda başaramadı ve 45 dakika 1-0'lık Chelsea üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda dengeli giden maçta Chelsea 65. dakikada Kante, Werner ve Zouma'yı kenara alıp Jorginho, Mason Mount ve Christensen'i oyuna aldı. Bu değişikliklere Villarreal Mario Gaspar ve Moi Gomez hamleleriyle cevap verdi ve İspanyol ekibi aradığı golü buldu. 73. dakikada Dia'nın asistinde Gerard Moreno skora dengeyi getirmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca uzatmalara geçildi.

UZATMALAR VE PENALTI

1-1'lik skorla biten normal sürenin ardından uzatma dakikalarına geçildi. Chelsea topa sahip olan taraf olsa da önemli gol pozisyonu yaşanmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları öncesinde Chelsea'de kaleci Edouard Mendy'nin yerine 119. dakikada Kepa oyuna dahil oldu.

Penaltı atışlarında kazanan taraf Chelsea oldu ve İngiliz ekibi tarihinde 2. kez Süper Kupayı müzesine götürdü.


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