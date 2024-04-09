Phoenix Suns'ın, tecrübeli oyuncu Isaiah Thomas'ı sezon sonuna dek kadroda tutacağı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Suns'ın Thomas'la 2023-24 sezonunun geri kalanı için sözleşme imzalamayı planladığını aktardı.



2022-23 sezonunda oynayacak takım bulamamış olan 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Phoenix'e 20 Mart tarihinde 10 günlük bir sözleşmeyle dahil olmuş, sonrasında aynı kontratı ikinci kez almayı başarmıştı.



Thomas, 6 Mart'ta Utah Jazz'in G League takımı Salt Lake City Stars'a katılarak lige geri dönmüş ve burada çıktığı dört maçta 32,5 sayı ve 5,3 asist ortalamaları yakalamıştı.



Phoenix'te henüz ritmini yakalayamamış olan Thomas, NBA'de çıktığı dört maçta ortalama 3,5 dakika sahada kalarak 1,3 sayı ortalamasıyla oynadı.





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