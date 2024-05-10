Suns'da Vogel dönemi erken bitti, yeni aday Budenholzer!

Phoenix Suns, başantrenör Frank Vogel'ı tek sezon sonrası görevden aldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Suns'da Vogel dönemi erken bitti, yeni aday Budenholzer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2024 11:17
Phoenix Suns, başantrenör Frank Vogel'ı tek sezon sonrası görevden aldığını duyurdu.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Milwaukee Bucks'ın eski başantrenörü Mike Budenholzer'ın Suns'ın bir sonraki koç adayları listesinde ön sıralarda yer aldığını söyledi. Tecrübeli koçun, yanında getirmek üzere bir antrenör kadrosu topladığı bildirildi.

Playoffların ilk turunda Minnesota Timberwolves'a mağlup olan Suns, Vogel'ı 2023'te Los Angeles Lakers'la yollarını ayırmasının ardından bünyesine katmıştı. 50 yaşındaki koç, Phoenix'teki tek sezonunda takımı 49 galibiyete taşıdı.

Vogel başlangıçta organizasyonla beş yıllığı 31 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Budenholzer ise, Bucks'ı 2021'de şampiyonluğa taşımış ve başantrenör olarak geçirdiği son 10 sezonda 484-317'lik bir seri yakalamıştı.

Takımın kendisini göreve getirmesi durumunda, Budenholzer 2023'te Monty Williams'ın işine son veren Suns ekibinin kısa süredeki üçüncü koçu olma şansına sahip.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery