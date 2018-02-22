Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Anadolu kulübü kimliğinden çıkıp, büyük kulüp olma yolunda ilerlediklerini söyledi.Sumudica, kulüp tesislerinde, sarı-kırmızılı futbolcular Umut Bulut, Kana Bıyık ve Artem Kravets ile basın toplantısı düzenledi.Kayserispor'a ilk geldiğinde de böyle bir basın toplantısı düzenleyip hedeflerini anlattığını anımsatan Sumudica, şimdi de aynı amaçlar doğrultusunda ilerlediklerini belirtti.Rumen teknik adam, takımın hiçbir sıkıntısı olmadığını, her şeyin yolunda gittiğini ve hedeflerinden şaşmadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Futbolda iyi zamanlar oluyor, yükselişe geçiyorsunuz, bazen de düşüş yaşanabiliyor. Şu anda biz düşüş değil, durma dönemindeyiz. Takımdaki arkadaşlarla görüştük, bu duraklamayı en kısa zamanda halletmeye çalışacağız. İki sezondur kümede kalma mücadelesi veren bir takımın başına geldim. Şimdi takım beşinci sırada, şu anda ben takımın gidişatıyla ilgili bir sıkıntı görmüyorum. Hafta sonu Kasımpaşa ile önemli bir maç yapacağız, bizi desteklemeye devam edin. Beşinci sıradaki yerimizi korumaya devam edeceğiz. Sadece alkışlamakla takım desteklenmiyor, herkesin gerçekten takımın yanında olmasını istiyorum. Antalyaspor'a karşı bir maç kaybettik, herkes bize kızgın. Bu, futbolda olan şeyler. Evet hak veriyorum, ilk yarıda oynadığımız gibi oynamıyoruz ama daha 12 maçımız var. Üst sıralarda kalma şansımız devam ediyor."Üzerlerinde bir baskı hissettiklerini, bundan dolayı da ilk yarıdaki futbolu sergileyemediklerini aktaran Sumudica, şunları kaydetti:"Sezon başında 4 büyüklerin ardından Kayserispor'un geleceğini kimse düşünmüyordu. Kayserispor, Anadolu kulübü kimliğinden çıkıp, büyük kulüp olma yolunda ilerliyor. Bu kimliğe kavuşmak üzere. Bazı arkadaşlar akşam yatıyor, sabah uyandıklarında Kayserispor'u büyük bir ekip olarak görmek istiyor. Bu kolay bir iş değil. Bu, herkesin yardımıyla olacak işler."Takım kaptanı Umut Bulut, son haftalarda istedikleri sonuçları alamamalarına rağmen iyi futbol oynadıklarını söyledi.Kaybettikleri puanların herkesi üzdüğünü ama Kasımpaşa karşısında alacakları bir galibiyetle, "duraklama dönemi" olarak adlandırdıkları bu süreci aşacaklarını dile getiren deneyimli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:"Bunları kendi aramızda konuştuk, mutlaka hatalarımız vardır, onları düzelteceğiz. Şu anda puan tablosunda beşinci sıradayız, hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor. Çok önemli bir Kasımpaşa maçımız var. Bir galibiyet aldığımız zaman gerisinin geleceğine inanıyorum. O galibiyeti aldıktan sonra geri kalan maçlarımıza rahat bir şekilde çıkıp sezon sonunda Avrupa kupalarına gideceğimize inanıyorum."Kana Bıyık ise sahada gerekeni yapacaklarını ve duraklama döneminden çıkacaklarını ifade etti.Artem Kravets de Kasımpaşa maçının çok önemli olduğunu ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurguladı.