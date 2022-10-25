Süper Lig'de dört farklı takımı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, NTV Spor'a konuştu.



Suudi Arabistan'da üçüncü farklı dönemini geçiren ve daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde de çalışan Sumudica, sezon başında Galatasaray'dan BAE ekibi Al-Ittihad Kalba'ya transfer olan Alexandru Cicaldau hakkında soruyu yanıtladı.



Sumudica, Cicaldau'nun neden Orta Doğu'yu tercih ettiğini bilmediğini ifade etti.



"Türkiye futbol oynamak için kolay bir ülke değil, kolay diyen aptaldır"



"Bu gerçekten çok zor bir soru. Neden bunu yaptı, neden böyle bir tercih yaptı bilemiyorum. Çünkü hala genç bir oyuncu ve yetenekleri olan, geleceği olan bir futbolcu. Ayrıca Galatasaray'da kötü bir performans da sergilemedi. Çok iyi maçlar çıkardı. Ama şunu söylemek istiyorum, Türkiye futbol oynamak için kolay bir ülke değil. Kolay diyenler aptaldır. Türkiye bana göre Avrupa'nın 6. büyük ligi. Bunu orada teknik direktörlük yaptığım için söylemiyorum. Futbolu seviyorum, futbolla yatıp kalkıyorum, her zaman ailemle arkadaşlarımla futbol konuşuyorum ve bunu söylüyorum. Gerçekten çok zor."



Al Ittihad Kalba'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.



"Hagi'ye 'Gica, lütfen dur artık dostum' dedim"



Marius Sumudica, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi ile ilgili bir anısını da paylaştı:



"Hagi bin yılda bir tane gelir. O inanılmaz bir futbolcuydu. Bir gün onunla bir restoranda oturduk ve iki saat boyunca sadece futbol konuştu. Futboldan başka hiçbir şey konuşmadı. Ona, 'Gica, lütfen dur artık dostum. Antrenmanda değiliz, buraya yemek yemek için para ödüyoruz' dedim. Gerçekten çılgınca!"







