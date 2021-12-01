Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe için Farioli açıklaması

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli hakkında açıklamalar yaptı.Radyospor'a konuşan Süleyman Hurma,"Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." dedi.Öte yandan Milliyet Gazetesi'ndeki habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya sarı-lacivertli yönetim içinde de ciddi eleştiriler söz konusu... Takım içerisindeki krizleri çözemediği taktirde teknik adam değişikliği gündeme gelebilir. Daha önce de gündeme gelen bu durum, derbi galibiyeti ile rafa kalkmıştı.