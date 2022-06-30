Su Topu Milli Takımımız 8. bitirdi

19. Akdeniz Oyunları'nda 18 Yaş Altı Erkek Su Topu Milli Takımımız organizasyonu 8'inci tamamladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Su Topu Milli Takımımız 8. bitirdi
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30 Haziran 2022 01:35
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin su topunda organizasyonu sona erdi.

Oran kentindeki organizasyonda 18 Yaş Altı Erkek Su Topu Milli Takımı, Piscine du Jardin Public'te oynadığı 4 maçı da kaybetti.

18 Yaş Altı Erkek Su Topu Milli Takımı, organizasyonu 8'inci tamamladı.

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