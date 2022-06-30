Su Topu Milli Takımımız 8. bitirdi

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin su topunda organizasyonu sona erdi.
Oran kentindeki organizasyonda 18 Yaş Altı Erkek Su Topu Milli Takımı, Piscine du Jardin Public'te oynadığı 4 maçı da kaybetti.
18 Yaş Altı Erkek Su Topu Milli Takımı, organizasyonu 8'inci tamamladı.
Oran kentindeki organizasyonda 18 Yaş Altı Erkek Su Topu Milli Takımı, Piscine du Jardin Public'te oynadığı 4 maçı da kaybetti.
18 Yaş Altı Erkek Su Topu Milli Takımı, organizasyonu 8'inci tamamladı.
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