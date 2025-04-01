Stuttgart'tan Beşiktaş'ın da listesinde olan Taylan Bulut'ta kanca

Stuttgart, Beşiktaş'ın da radarında olan Schalke'nin genç yeteneği Taylan Bulut ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Stuttgart'tan Beşiktaş'ın da listesinde olan Taylan Bulut'ta kanca
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01 Nisan 2025 16:11
Almanya Bundesliga Stuttgart, yaz transfer çalışmalarına hız verdi.

BEŞİKTAŞ'TA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

FC Schalke 04'ün genç yeteneği Taylan Bulut, yaz transfer döneminde büyük ihtimalle kulübünden ayrılacak. Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Stuttgart, Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği Taylan Bulut ile ilgilenmeye başladı.

Fussballeuropa.com'un edindiği bilgilere göre, Stuttgart yönetimi, sağ bek arayışlarını sürdürürken, Taylan Bulut'u alternatifler arasında değerlendiriyor. Taylan Bulut ile yapılacak olası bir transfer için görüşmelerin başladığı belirtildi. Stuttgart'ın yanı sıra, SC Freiburg da genç oyuncuya olan ilgisini ortaya koydu.

Bundesliga 2 ekibi genç oyuncu için 6 - 10 milyon euro arasında bir bonservis talep ediyor.

SÖZLEŞMESİNİ 2029'A KADAR UZATTI

Taylan Bulut, Schalke ile olan sözleşmesini geçtiğimiz haftalarda 2029 yılına kadar uzatmış olsa da, yaz transfer döneminde kulübünden ayrılma ihtimali yüksek.
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