Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Swiatek

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Swiatek ile 3 numaralı seribaşı Sabalenka karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Swiatek
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24 Nisan 2022 16:11
Polonyalı Iga Swiatek, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenerek Stuttgart Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Swiatek ile 3 numaralı seribaşı Sabalenka karşılaştı.

20 yaşındaki Swiatek, turnuvada peş peşe ikinci finalini oynayan Sabalenka'yı 1 saat 24 dakika sonunda 2-0 (6-2, 6-2) mağlup etti.

Üst üste 23. maçını kazanan Swiatek, bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 7. tekler şampiyonluğuna uzandı.

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