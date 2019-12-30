10 NUMARA OYNADI, KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Son 2 sezonda İngiltere'de Liverpool ve West Brom formaları altında 47 maça çıkan ve 7 gol, 5 asistlik performans sergileyen Daniel Sturridge, şimdiden bu rakamları yakaladı.13 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran ve 4 kez de gol pası veren 30 yaşındaki süperstar, son dönemde kariyerinin en iyi performanslarından birine imza attı.Son olarak Kayserispor maçında 2 gol atan İngiliz futbolcu, galibiyetin mimarlarından olmuştu.İlk yarıda şanssız sakatlıklar yaşamasına rağmen formayı giydiği her maçta fark yaratan Daniel Sturridge, Kayserispor mücadelesinde de kalitesini gösterdi.Sağ kanatta maça başlayıp takımın 10 numarası gibi oynayan İngiliz futbolcu, savunma arkasına kilit paslar attı, topu ayağına her aldığında çalımlarla tribünleri ayağa kaldırdı. İkinci yarının başında Sörloth'un asistinde ağları havalandıran Sturridge, 66'da ise penaltıdan topu filelere gönderdi.84. dakikada Ünal Karaman'ın kenara aldığı yıldız futbolcuyu tüm stat ayakta alkışladı.