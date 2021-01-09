Stoke City Menajeri Michael O'Neill, Oghenekaro Etebo'nun Galatasaray'dan geri döneceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.



O'Neill, basın toplantısında Etebo ile ilgili gelen soruya, "Kiralık sözleşmesinin fesh edileceği haberleri kesinlikle söylenti. Kiralık giden bir oyuncu, sezon sonuna kadar kiralandığı kulüpte kalacak. Bu durum değişmeyecek. Gittiği kulüp, onu oynatmak isterse oynatır, oynatmak istemezse oynatmaz." ifadelerini kullandı.



"ÖYLE İSTİYORLAR DİYE FESH EDEMEZLER"



Stoke City Menajeri, "Galatasaray bir karar verebilir ancak biz de kulüp olarak bir karar verme yetkisine sahibiz. Belki de Etebo'nun kiralık süreci iyi gitmemiş olabilir. Yine de siz istiyorsunuz diye öylece kiralama sözleşmesini fesh edemezsiniz. Bu işler öyle olmuyor. Şu anda kiralık olarak giden hiçbir oyuncumuz ocak ayı içerisinde Stoke'a geri dönmeyecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



25 yaşındaki Nijeryalı orta saha Etebo, sezon başında 675 bin euro kiralama bedeliyle geldiği Galatasaray'da 8 lig maçında 302 dakika süre buldu.



