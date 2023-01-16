'Star Lig' yarışlarının ilk ayağı yapıldı

Türkiye Binicilik Federasyonu, 2023 sezonunu Star Lig Engel Atlama Yarışları ile başlattı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 7 ayak ve 1 final yarışmasından oluşan Star Lig'in ilk ayağı İstanbul'da Dila Atlı Spor Kulübünde yapıldı.



3 gün süren yarışlar sonucunda ilk ayağın birincileri belirlendi. Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer takdim etti.



Star Lig yarışlarının ikinci ayağı 10-12 Şubat, üçüncü ayağı 10-12 Mart tarihinde Kemer Country Club öncülüğünde İstanbul'da; dördüncü ayak Adana Atlı Spor Kulübü tarafından 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde İstanbul'da, beşinci ayak İzmir Atlı Spor Kulübü tarafından 28-30 Nisan'da İzmir'de, altıncı ayak Ankara Atlı Spor Kulübü tarafından 12-14 Mayıs tarihinde Ankara'da, yedinci ayak Gebze Atlı Spor Kulübü tarafından 19-21 Mayıs'ta Kocaeli'de, yarışların finalleri ise Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü tarafından 16-18 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.





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