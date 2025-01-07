Spor Toto, Akkuş Belediyespor'a set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Koray Yılmazgil
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Oliva, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Doğan Karakoç, Muhammed Kaya)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Emre Çevik, Aslan Ekşi, Masliev, Hakan Polat, Nikula, Do Nascimento (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer, Egecan Avcıl, Enis Ali Ay)
Setler: 25-19, 28-26, 25-22
Süre: 80 dakika
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Koray Yılmazgil
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Oliva, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Doğan Karakoç, Muhammed Kaya)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Emre Çevik, Aslan Ekşi, Masliev, Hakan Polat, Nikula, Do Nascimento (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer, Egecan Avcıl, Enis Ali Ay)
Setler: 25-19, 28-26, 25-22
Süre: 80 dakika