Spor Toto, Akkuş Belediyespor'a set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, Akkuş Belediyespor'a set vermedi
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07 Ocak 2025 19:19
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Koray Yılmazgil

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Oliva, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Doğan Karakoç, Muhammed Kaya)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Emre Çevik, Aslan Ekşi, Masliev, Hakan Polat, Nikula, Do Nascimento (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer, Egecan Avcıl, Enis Ali Ay)

Setler: 25-19, 28-26, 25-22

Süre: 80 dakika

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