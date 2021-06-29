Spor kulüplerinden #ElmalıDavası tepkisi!

Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleri başta olmak üzere tüm kulüpler Elmalı Davası ile ilgili tepki içeren paylaşımlar yaptı.

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Spor kulüplerinden #ElmalıDavası tepkisi!
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29 Haziran 2021 11:56
Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüpler, Türkiye'de gündeme gelen Elmalı Davası ile ilgili tepki paylaşımları yaptı.

Fenerbahçe ". #ElmalıDavası" ile tepkisini göderdi. Beşiktaş, "Sözün bittiği yer! #ElmalıDavası" paylaşımıyla tepkisini gösterdi.

Bursaspor, "Yeter artık! #ElmalıDavası" paylaşımı yaparken, Trabzonspor ise "BÜYÜK UTANÇ #ElmalıDavası" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Galatasaray, "İstismarın affı olmaz, olamaz! #ElmalıDavası" paylaşımı yaptı.

ELMALI DAVASI OLAYI NEDİR?

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Babaanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.




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