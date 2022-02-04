Spor federasyonlarından 21'inin başkanı değişti

020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından 59 federasyonun seçim süreci tamamlandı.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, federasyonların 21'inde başkan değişikliği yaşandı. Güreş, atıcılık ve avcılık, halter, oryantiring, kürek, hentbol, hava sporları, muaythai, golf, binicilik, briç, karate, bisiklet, masa tenisi, üniversite sporları, sualtı, sutopu, bedensel engelliler, görme engelliler, kaykay ve işitme engelliler federasyonlarında başkan değişti.



Olimpiyatlarda 3 bronz madalyayla beklentilerin altında kalınan güreş branşında, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Şeref Eroğlu, federasyon başkanlığına seçildi.



Türkiye Golf Federasyonunun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu. Federasyonun 21 yıldır başkanlığını yapan Ahmet Ağaoğlu, seçimde aday olmadı.



Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyasız dönen Halter Federasyonunda başkanlığa Talat Ünlü getirildi.



Atıcılık ve Avcılık Federasyonda Gürsel Çolakoğlu, bir oy farkla federasyonun yeni başkanı seçildi.



Seçimde başkanları değişen federasyonlar ve göreve gelen isimler şöyle:



Türkiye Güreş Federasyonu: Şeref Eroğlu



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu: Gürsel Çolakoğlu



Türkiye Halter Federasyonu: Talat Ünlü



Türkiye Oryantiring Federasyonu: Tekin Çolakoğlu



Türkiye Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk



Türkiye Hentbol Federasyonu: Uğur Kılıç



Türkiye Hava Sporları Federasyonu: Mehmet Akif Kalaycı



Türkiye Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız



Türkiye Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören



Türkiye Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer



Türkiye Briç Federasyonu: Yasemin Merçil



Türkiye Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu



Türkiye Masa Tenisi Federasyonu: Oktay Çimen



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu: Mehmet Günay



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu: Kerim Vural



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu: Oğuz Aydın



Türkiye Sutopu Federasyonu: Mete Erol



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu: Muaz Ergezen



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu: Ayhan Yıldırım



Türkiye Kaykay Federasyonu: Okyay Utku Atabaş



Türkiye Karate Federasyonu: Aslan Abid Uğuz



Güven tazelediler



Genel kurulu yapılan federasyonlardan 38'inde mevcut başkan yeniden göreve seçildi.



Başkanları değişmeyen federasyonlar ve delegelerin desteğini yeniden alan isimler şöyle:



Türkiye Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu: Veli Ozan Çakır



Türkiye Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya



Türkiye Eskrim Federasyonu: Murat Atalı



Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: Mutlu Türkmen



Türkiye Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan



Türkiye Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak



Türkiye Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ



Türkiye Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı



Türkiye Kick Boks Federasyonu: Salim Kayıcı



Türkiye Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı



Türkiye Ragbi Federasyonu: Murat Pazan



Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu: Niyazi Kurt



Türkiye Hokey Federasyonu: Sadık Karan



Türkiye İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı



Türkiye Motosiklet Federasyonu: Bekir Yunus Uçur



Türkiye Tenis Federasyonu: Cengiz Durmuş



Türkiye Dans Sporları Federasyonu: Tolga Han Çinkitaş



Türkiye Atletizm Federasyonu: Fatih Çintimar



Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz



Türkiye Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın



Türkiye Okul Sporları Federasyonu: Ömür Fatih Karakullukçu



Türkiye Boks Federasyonu: Eyüp Gözgeç



Türkiye Badminton Federasyonu: Murat Özmekik



Türkiye Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu



Türkiye Satranç Federasyonu: Gülkız Tulay



Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu: Yasin Bölükbaşı



Türkiye Judo Federasyonu: Sezer Huysuz



Türkiye Halk Oyunları Federasyonu: Suat Aksu



Türkiye Dağcılık Federasyonu: Ersan Başar



Türkiye Tekvando Federasyonu: Metin Şahin



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: Hakan Kazancı



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu: Mehmet Zeki Akıncı



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu: Birol Aydın



Türkiye Rafting Federasyonu: Fikret Yardımcı



Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu: Hasan Öztürk



Türkiye E-Spor Federasyonu: Alper Afşin Özdemir



Öte yandan buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından yapılacak.









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