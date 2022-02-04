Spor federasyonlarından 21'inin başkanı değişti

020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından 59 federasyonun seçim süreci tamamlandı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, federasyonların 21'inde başkan değişikliği yaşandı. Güreş, atıcılık ve avcılık, halter, oryantiring, kürek, hentbol, hava sporları, muaythai, golf, binicilik, briç, karate, bisiklet, masa tenisi, üniversite sporları, sualtı, sutopu, bedensel engelliler, görme engelliler, kaykay ve işitme engelliler federasyonlarında başkan değişti.
Olimpiyatlarda 3 bronz madalyayla beklentilerin altında kalınan güreş branşında, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Şeref Eroğlu, federasyon başkanlığına seçildi.
Türkiye Golf Federasyonunun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu. Federasyonun 21 yıldır başkanlığını yapan Ahmet Ağaoğlu, seçimde aday olmadı.
Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyasız dönen Halter Federasyonunda başkanlığa Talat Ünlü getirildi.
Atıcılık ve Avcılık Federasyonda Gürsel Çolakoğlu, bir oy farkla federasyonun yeni başkanı seçildi.
Seçimde başkanları değişen federasyonlar ve göreve gelen isimler şöyle:
Türkiye Güreş Federasyonu: Şeref Eroğlu
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu: Gürsel Çolakoğlu
Türkiye Halter Federasyonu: Talat Ünlü
Türkiye Oryantiring Federasyonu: Tekin Çolakoğlu
Türkiye Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk
Türkiye Hentbol Federasyonu: Uğur Kılıç
Türkiye Hava Sporları Federasyonu: Mehmet Akif Kalaycı
Türkiye Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız
Türkiye Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören
Türkiye Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer
Türkiye Briç Federasyonu: Yasemin Merçil
Türkiye Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu: Oktay Çimen
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu: Mehmet Günay
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu: Kerim Vural
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu: Oğuz Aydın
Türkiye Sutopu Federasyonu: Mete Erol
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu: Muaz Ergezen
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu: Ayhan Yıldırım
Türkiye Kaykay Federasyonu: Okyay Utku Atabaş
Türkiye Karate Federasyonu: Aslan Abid Uğuz
Güven tazelediler
Genel kurulu yapılan federasyonlardan 38'inde mevcut başkan yeniden göreve seçildi.
Başkanları değişmeyen federasyonlar ve delegelerin desteğini yeniden alan isimler şöyle:
Türkiye Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu: Veli Ozan Çakır
Türkiye Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya
Türkiye Eskrim Federasyonu: Murat Atalı
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: Mutlu Türkmen
Türkiye Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan
Türkiye Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak
Türkiye Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ
Türkiye Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı
Türkiye Kick Boks Federasyonu: Salim Kayıcı
Türkiye Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı
Türkiye Ragbi Federasyonu: Murat Pazan
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu: Niyazi Kurt
Türkiye Hokey Federasyonu: Sadık Karan
Türkiye İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı
Türkiye Motosiklet Federasyonu: Bekir Yunus Uçur
Türkiye Tenis Federasyonu: Cengiz Durmuş
Türkiye Dans Sporları Federasyonu: Tolga Han Çinkitaş
Türkiye Atletizm Federasyonu: Fatih Çintimar
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz
Türkiye Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın
Türkiye Okul Sporları Federasyonu: Ömür Fatih Karakullukçu
Türkiye Boks Federasyonu: Eyüp Gözgeç
Türkiye Badminton Federasyonu: Murat Özmekik
Türkiye Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu
Türkiye Satranç Federasyonu: Gülkız Tulay
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu: Yasin Bölükbaşı
Türkiye Judo Federasyonu: Sezer Huysuz
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu: Suat Aksu
Türkiye Dağcılık Federasyonu: Ersan Başar
Türkiye Tekvando Federasyonu: Metin Şahin
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: Hakan Kazancı
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu: Mehmet Zeki Akıncı
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu: Birol Aydın
Türkiye Rafting Federasyonu: Fikret Yardımcı
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu: Hasan Öztürk
Türkiye E-Spor Federasyonu: Alper Afşin Özdemir
Öte yandan buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından yapılacak.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, federasyonların 21'inde başkan değişikliği yaşandı. Güreş, atıcılık ve avcılık, halter, oryantiring, kürek, hentbol, hava sporları, muaythai, golf, binicilik, briç, karate, bisiklet, masa tenisi, üniversite sporları, sualtı, sutopu, bedensel engelliler, görme engelliler, kaykay ve işitme engelliler federasyonlarında başkan değişti.
Olimpiyatlarda 3 bronz madalyayla beklentilerin altında kalınan güreş branşında, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Şeref Eroğlu, federasyon başkanlığına seçildi.
Türkiye Golf Federasyonunun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu. Federasyonun 21 yıldır başkanlığını yapan Ahmet Ağaoğlu, seçimde aday olmadı.
Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyasız dönen Halter Federasyonunda başkanlığa Talat Ünlü getirildi.
Atıcılık ve Avcılık Federasyonda Gürsel Çolakoğlu, bir oy farkla federasyonun yeni başkanı seçildi.
Seçimde başkanları değişen federasyonlar ve göreve gelen isimler şöyle:
Türkiye Güreş Federasyonu: Şeref Eroğlu
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu: Gürsel Çolakoğlu
Türkiye Halter Federasyonu: Talat Ünlü
Türkiye Oryantiring Federasyonu: Tekin Çolakoğlu
Türkiye Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk
Türkiye Hentbol Federasyonu: Uğur Kılıç
Türkiye Hava Sporları Federasyonu: Mehmet Akif Kalaycı
Türkiye Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız
Türkiye Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören
Türkiye Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer
Türkiye Briç Federasyonu: Yasemin Merçil
Türkiye Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu: Oktay Çimen
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu: Mehmet Günay
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu: Kerim Vural
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu: Oğuz Aydın
Türkiye Sutopu Federasyonu: Mete Erol
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu: Muaz Ergezen
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu: Ayhan Yıldırım
Türkiye Kaykay Federasyonu: Okyay Utku Atabaş
Türkiye Karate Federasyonu: Aslan Abid Uğuz
Güven tazelediler
Genel kurulu yapılan federasyonlardan 38'inde mevcut başkan yeniden göreve seçildi.
Başkanları değişmeyen federasyonlar ve delegelerin desteğini yeniden alan isimler şöyle:
Türkiye Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu: Veli Ozan Çakır
Türkiye Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya
Türkiye Eskrim Federasyonu: Murat Atalı
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: Mutlu Türkmen
Türkiye Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan
Türkiye Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak
Türkiye Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ
Türkiye Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı
Türkiye Kick Boks Federasyonu: Salim Kayıcı
Türkiye Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı
Türkiye Ragbi Federasyonu: Murat Pazan
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu: Niyazi Kurt
Türkiye Hokey Federasyonu: Sadık Karan
Türkiye İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı
Türkiye Motosiklet Federasyonu: Bekir Yunus Uçur
Türkiye Tenis Federasyonu: Cengiz Durmuş
Türkiye Dans Sporları Federasyonu: Tolga Han Çinkitaş
Türkiye Atletizm Federasyonu: Fatih Çintimar
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz
Türkiye Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın
Türkiye Okul Sporları Federasyonu: Ömür Fatih Karakullukçu
Türkiye Boks Federasyonu: Eyüp Gözgeç
Türkiye Badminton Federasyonu: Murat Özmekik
Türkiye Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu
Türkiye Satranç Federasyonu: Gülkız Tulay
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu: Yasin Bölükbaşı
Türkiye Judo Federasyonu: Sezer Huysuz
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu: Suat Aksu
Türkiye Dağcılık Federasyonu: Ersan Başar
Türkiye Tekvando Federasyonu: Metin Şahin
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: Hakan Kazancı
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu: Mehmet Zeki Akıncı
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu: Birol Aydın
Türkiye Rafting Federasyonu: Fikret Yardımcı
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu: Hasan Öztürk
Türkiye E-Spor Federasyonu: Alper Afşin Özdemir
Öte yandan buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından yapılacak.