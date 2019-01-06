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Sow'un Fenerbahçe'ye dönüşüne Ersun Yanal engeli!

Bonservisi elinde olan Moussa Sow'un Fenerbahçe'ye dönüşüne Ersun Yanal engeli...

Kaynak: Sabah
Sow'un Fenerbahçe'ye dönüşüne Ersun Yanal engeli!
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06 Ocak 2019 08:42
Ersun Yanal yönetiminde 2014 yılında yaşanan tarihi şampiyonluğun mimarlarından biri olan Moussa Sow yeniden Fenerbahçe'nin gündemine girdi...

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Shabab Dubai formasını giyen ve şu anda boşta olan Senegalli forvet, Sarı-Laciverti yönetim ile temasa geçerek "Dönmek istiyorum" dedi.

Ancak Ersun Yanal, "İhtiyacımız yok" raporunu verince 32 yaşındaki futbolcunun transferi gündemden kalktı.

Tecrübeli golcü Moussa Sow ile Fransa'dan birkaç kulüp ilgileniyor.



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