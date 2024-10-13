Souness'tan Pogba'ya flaş sözler!

Graeme Souness, cezası sonrası futbola geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba için sert ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Souness'tan Pogba'ya flaş sözler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2024 18:30
Graeme Souness, Fransız yıldız Paul Pogba ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

Souness, "Paul Pogba son derece yetenekli ama boşa harcanmış bir yetenek! Başına gelen en kötü şey Dünya Kupası'nı kazanmak oldu. O noktadan sonra adeta futbolu bıraktı, sadece koltuğunda oturdu! Jose Mourinho Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Pogba için, "Virüs" demişti. Pogba'nın kafasında bir şeyler eksik!" ifadelerini kullandı.

Pogba, doping cezası almasının ardından 4 yıl futboldan men cezası almış ancak CAS daha sonra bu cezayı 18 aya düşürmüştü. Ocak ayından itibaren antrenmanlara başlayabilecek Pogba, mart ayında sahalara geri dönebilecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery