Sörloth ve Grizou, Atletico Madrid'i krizden çıkardı

Atletico Madrid, 1-0 mağlup duruma düştüğü Leganes maçında Sörloth ve Griezmann'ın golleriyle 3-1 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sörloth ve Grizou, Atletico Madrid'i krizden çıkardı
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20 Ekim 2024 19:05
Son güncelleme 20 Ekim 2024 19:19
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid ile Leganes karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 3-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Leganes, 34. dakikada Yvan Noupa Neyou'nun attığı golle ilk yarıyı önde bitirdi.

LEWA'DAN SONRA SÖRLOTH

46 ile 64. dakikalar arasında 5 değişiklik yapan Diego Simeone, değişikliklerin karşılığını 69. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle aldı.

GRIEZMANN ÖNE TAŞIDI

Atletico Madrid, 81. dakikada Antoine Griezmann ile 2-1 öne geçti. Simeone'nin ekibinde Alexander Sörloth, 90+10'da maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'in gol kralı olan Sörloth, 2024 takvim yılı içerisinde La Liga'da 22 gole ulaşarak Robert Lewandowski'nin ardından en skorer ikinci oyuncu oldu. 

İKİ BERABERLİKTEN SONRA KAZANDILAR

Üst üste iki beraberliğin ardından kazanan Atletico Madrid, puanını 20'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan ve 3 maçlık beraberlik serisi bozulan Leganes, 8 puanda kaldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Real Betis'e konuk olacak. Leganes ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

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