İspanya La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid ile Leganes karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 3-1'lik skorla kazandı.Konuk ekip Leganes, 34. dakikada Yvan Noupa Neyou'nun attığı golle ilk yarıyı önde bitirdi.46 ile 64. dakikalar arasında 5 değişiklik yapan Diego Simeone, değişikliklerin karşılığını 69. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle aldı.Atletico Madrid, 81. dakikada Antoine Griezmann ile 2-1 öne geçti. Simeone'nin ekibinde Alexander Sörloth, 90+10'da maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.Trabzonspor formasıyla Süper Lig'in gol kralı olan Sörloth, 2024 takvim yılı içerisinde La Liga'da 22 gole ulaşarak Robert Lewandowski'nin ardından en skorer ikinci oyuncu oldu.Üst üste iki beraberliğin ardından kazanan Atletico Madrid, puanını 20'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan ve 3 maçlık beraberlik serisi bozulan Leganes, 8 puanda kaldı.Atletico Madrid, gelecek hafta Real Betis'e konuk olacak. Leganes ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.