Sörloth son dakikalarda Barcelona'yı yıktı!

İspanya La Liga'nın 19. hafta karşılaşmasında Barcelona, Atletico Madrid'i konuk etti. Olimpic Lluis Companys Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30'da Rodrigo de Paul ile 90+5'te Alexander Sörloth kaydetti. Barcelona'nın tek golünü 30'da Pedri kaydetti.



TRABZONSPOR'UN ESKİ OYUNCUSU MAÇI KAZANDIRDI



Trabzonspor'un eski oyuncusu Alexander Sörloth, Barcelona'ya karşı 90+5'te gol atarak takımına 3 puan kazandırdı.



BARCELONA PENALTI BEKLEDİ



Barcelona 21. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Raphinha, arka direğe doğru ortasını yaptı. Savunmaya çarpan top kornere gitti. Ev sahibi ekip elle oynama nedeniyle penaltı bekledi ancak hakem oralı olmadı.



ATLETİCO MADRİD'DE SAKATLIK



Atletico Madrid'de Jose Gimenez, mücadelenin 52. dakikasında sakatlanarak yerini Axel Witsel'e bıraktı.



BARCELONA YÜZDE YÜZ POZİSYONU KAÇIRDI



Barcelona'nın 76. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Olmo, soldan ceza sahasına giren Torres'e ortasını yaptı. Torres'in kale sahasına doğru yerden ortaladığı topa Lewandowski oldukça müsait durumda sol ayağıyla vurmak istedi ancak topu ıskaladı. Ardından top kaleci Oblak'ta kaldı.



Barcelona, maç fazlasıyla puanını 39'a yükseltti. Atletico Madrid ise bir maç eksiği olmasına rağmen puanını 39'a çıkardı.



İspanya La Liga'nın bir sonraki maçında Barcelona, Getafe deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, Osasuna'yı konuk edecek.