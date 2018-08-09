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Son şampiyon Galatasaray sezonu Ankara'da açıyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Son şampiyon Galatasaray sezonu Ankara'da açıyor
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09 Ağustos 2018 12:01
Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Yuto Nagatomo, MKE Ankaragücü karşısında sahada yer alamayacak.

Hazırlık döneminde takımdan ayrı kalan Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal da başkent deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da yeni transferler Henry Onyekuru ile Muğdat Çelik, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçlarına çıkacak.

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