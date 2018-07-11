Son karar! Hem Guti hem İlhan Mansız

Beşiktaş yeni sezon öncesi teknik ekibe iki takviye birden yaptı. Geçen sezon Tamer Tuna'nın Göztepe'nin başına geçmesinin ardından yola yardımcısız devam eden siyah-beyazlılarda kaçan şampiyonluğun en önemli nedenlerinden biri olarak da Şenol Güneş'in yükünü hafifletecek bir ismin olmaması gösterilmişti.Bu sezon aynı sıkıntıların yaşanmasını istemeyen Beşiktaş yönetimi, takıma takviyeden önce bu konunun çözüme kavuşması için düğmeye bastı. Burada da birinci kriter olarak yardımcı hocanın daha önce Beşiktaş forması giymiş biri olmasıydı. Uzun süren temasların ardından en sonunda iki isim öne çıktı: Guti Hernandez ve İlhan Mansız.Yönetim tercihini Guti'den yana kullanırken İspanyol efsane 1 hafta önce La Liga devi Real Madrid'e teşekkür etmiş ve birkaç gün içinde Beşiktaş'taki görevine başlayacağını bizzat ilan etmişti.Ancak bu açıklamaya rağmen Guti'nin kampa katılmaması kafalarda soru işareti yaratırken bunun sebebi olarak da teknik direktör Şenol Güneş'in aklındaki ismin İlhan Mansız olması gösterdildi.Son ana kadar iki eski Beşiktaşlı oyuncunun şansları yüzde 50-50 olarak görülürken siyah-beyazlı yönetim ise aralarında tercih yapmak yerine çözümü Guti'yi de İlhan Mansız'ı da teknik ekibe katmakta buldu.