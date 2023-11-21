Futbol dünyasının iki önemli ismi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, bir kez daha karşı karşıya geliyor.



Messi'nin forma giydiği Inter Miami ve Ronaldo'nun oynadığı Al Nassr hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasındaki hazırlık maçı şubat ayında Suudi Arabistan'da oynanacak.





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