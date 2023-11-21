Son dans: Messi - Ronaldo!

Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami ve Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Al Nassr, şubat ayında hazırlık maçında karşılaşacak.

Haber; Sporx.com
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Son dans: Messi - Ronaldo!
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21 Kasım 2023 19:34
Son güncelleme 21 Kasım 2023 19:35
Futbol dünyasının iki önemli ismi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, bir kez daha karşı karşıya geliyor.

Messi'nin forma giydiği Inter Miami ve Ronaldo'nun oynadığı Al Nassr hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasındaki hazırlık maçı şubat ayında Suudi Arabistan'da oynanacak.

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