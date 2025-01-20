Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla buluştu

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı ve yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla buluştu
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20 Ocak 2025 15:48
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelerek yeni döneme dair hedef ve beklentilerini paylaştı.

Başkan Adalı, yaptığı konuşmada, Solskjaer ile futbolcularına başarı dileklerinde bulundu. Solskjaer ise futbolcularla tanışarak oyun felsefesi hakkında bilgiler verdi ve takımın hedeflerine ulaşması için beklentilerini aktardı.






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