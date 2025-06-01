Solskjaer'den, 10 yıl sonra bir ilk!

Beşiktaş, Trendyol Süper Ligi'nde son hafta karşılaşmasında Bodrum FK karşısında deplasmanda 4-0'lık skorla galip geldi.
Bodrum FK'yı 4-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de Nisan 2015'ten bu yana ilk kez yabancı bir teknik direktör yönetiminde dört gol attığı bir deplasman maçı oynadı.
Beşiktaş, Süper Lig'de en son olarak Slaven Biliç yönetiminde 18 Nisan 2015 tarihinde Kasımpaşa deplasmanında 5-1 kazanarak dört farklı galibiyet elde etmişti.
Bodrum FK'yı 4-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de Nisan 2015'ten bu yana ilk kez yabancı bir teknik direktör yönetiminde dört gol attığı bir deplasman maçı oynadı.
Beşiktaş, Süper Lig'de en son olarak Slaven Biliç yönetiminde 18 Nisan 2015 tarihinde Kasımpaşa deplasmanında 5-1 kazanarak dört farklı galibiyet elde etmişti.