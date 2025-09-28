28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-0DA
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0DA
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-163'
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
1-168'
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
1-0DA
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-190'
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
1-1DA
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-128'
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-1DA
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-0DA
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Söke 1970'te çıkış sürüyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Söke 1970, deplasman maçında İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

calendar 28 Eylül 2025 14:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Söke 1970'te çıkış sürüyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'nda çıktığı 4'üncü hafta deplasman maçında İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 mağlup eden Söke 1970, 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürdü. Ligde ilk 2 haftada Balıkesirspor'la 1-1, Alanya 1221 (D) ile 0-0 berabere kalan Aydın temsilcisi, daha sonra Eskişehir Anadoluspor'u 3-0, İzmir Çoruhlu FK'yı ise 1-0 yenerek namağlup 8 puana ulaştı. Kalesinde sadece ilk hafta Balıkesirspor karşısında gol gören Söke ekibi, son 3 müsabakada rakiplerine geçit vermedi.

Geçen sezon son anda kümede kalan Efeler 09 SFK'nın yarışmacı haklarını alan Söke 1970, bu sezon üst sıralar için yarışacağının sinyallerini verdi.

 Söke 1970 Teknik Direktörü Anıl Can, "Bu galibiyetle birlikte oyuncularım, üst sıralara talip olduklarını göstermiş oldular. Nağmağlup şekilde yolumuza devam ediyoruz ve şu an 2 puan ortalamasını yakalamış durumdayız. Maç özelinde konuşmak gerekirse, bu karşılaşma rakibimizin gol atamadığı ilk maç oldu. Bu da ne kadar güçlü ve disiplinli bir takım savunmasına sahip olduğumuzun en net göstergesiydi. Attığımız gole gelirsek; normalde dışa kavis kullandığımız kornerleri, bu hafta rakibimizin zaaflarını göz önünde bulundurarak içe kavisli olarak denedik. Tam da planladığımız şekilde golümüzü bu organizasyondan bulduk. Oyuncularıma hem saha içinde hem saha dışında gösterdikleri karakter için teşekkür ediyorum. Bizi yine yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
