UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi Lyon ile Çekya temsilcisi Sparta Prag karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Lyon oldu.



Lyon'un gollerini 61 ve 63. dakikada Islam Slimani, 90. dakikada Toko Ekambi kaydetti.



33 yaşındaki Islam Slimani, Lyon'da bu sezon 9. maçına çıkarken, toplamda 3 gol atmış oldu.



Lyon'da Jason Denayer maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu galibiyetin ardından puanını 12 yapan Lyon gruptan çıktı. Sparta Prgra 4 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Lyon, Brondby'e konuk olacak. Sparta Prag da Rangers deplasmanına çıkacak.





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