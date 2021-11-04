UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi Lyon ile Çekya temsilcisi Sparta Prag karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Lyon oldu.
Lyon'un gollerini 61 ve 63. dakikada Islam Slimani, 90. dakikada Toko Ekambi kaydetti.
33 yaşındaki Islam Slimani, Lyon'da bu sezon 9. maçına çıkarken, toplamda 3 gol atmış oldu.
Lyon'da Jason Denayer maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından puanını 12 yapan Lyon gruptan çıktı. Sparta Prgra 4 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Lyon, Brondby'e konuk olacak. Sparta Prag da Rangers deplasmanına çıkacak.
Lyon'un gollerini 61 ve 63. dakikada Islam Slimani, 90. dakikada Toko Ekambi kaydetti.
33 yaşındaki Islam Slimani, Lyon'da bu sezon 9. maçına çıkarken, toplamda 3 gol atmış oldu.
Lyon'da Jason Denayer maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından puanını 12 yapan Lyon gruptan çıktı. Sparta Prgra 4 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Lyon, Brondby'e konuk olacak. Sparta Prag da Rangers deplasmanına çıkacak.