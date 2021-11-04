Slimani duble yaptı, Lyon rahat kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon, Sparta Prag'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. İşte Lyon - Sparta Prag karşılaşmasının detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Slimani duble yaptı, Lyon rahat kazandı!
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04 Kasım 2021 22:52
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi Lyon ile Çekya temsilcisi Sparta Prag karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Lyon oldu.

Lyon'un gollerini 61 ve 63. dakikada Islam Slimani, 90. dakikada Toko Ekambi kaydetti.

33 yaşındaki Islam Slimani, Lyon'da bu sezon 9. maçına çıkarken, toplamda 3 gol atmış oldu.

Lyon'da Jason Denayer maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 12 yapan Lyon gruptan çıktı. Sparta Prgra 4 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Lyon, Brondby'e konuk olacak. Sparta Prag da Rangers deplasmanına çıkacak.


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