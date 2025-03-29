Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golü Garry Rodrigues'ten!

Net Global Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues, Adana Demirspor maçında attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golü Garry Rodrigues'ten!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2025 19:01
Net Global Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues, Adana Demirspor maçında attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, 2005-2006 sezonunda yükseldiği ve 19. sezonunu geçirdiği ligde 902 gole ulaştı.

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor karşısında 5-1 kazanılan maçın 48. dakikasında rakip fileleri havalandıran Garry Rodrigues, kırmızı-beyazlı ekibin 900. golünü kaydetmeyi başardı.

Sivasspor'un Süper Lig tarihinde ilk golünü 2005-2006 sezonun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu kaydetmişti.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery