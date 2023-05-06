Sivasspor, Ümraniyespor'a karşı tam kadro!

Sivasspor, Süper Lig'de pazar günü Ümraniyespor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor, Ümraniyespor'a karşı tam kadro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2023 16:35
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Ligde geride kalan 32 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

Sivas temsilcisinde Ümraniyespor maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery