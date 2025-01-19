Sivasspor maçı öncesi Trabzon'da iki eksik!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü Net Global Sivasspor ile sahasında mücadele edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0, ligde Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, art arda sahasındaki 3. resmi maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Bordo-mavililerde Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor.
Papara Park'ta saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0, ligde Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, art arda sahasındaki 3. resmi maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Bordo-mavililerde Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor.