Sivasspor maçı öncesi Trabzon'da iki eksik!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü Net Global Sivasspor ile sahasında karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Sivasspor maçı öncesi Trabzon'da iki eksik!
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19 Ocak 2025 13:52
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü Net Global Sivasspor ile sahasında mücadele edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0, ligde Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, art arda sahasındaki 3. resmi maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bordo-mavililerde Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor.

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