Sivasspor'dan sakatlık açıklaması

EMS Yapı Sivasspor, sağ üst adalesinde küçük yırtık ve kanama tespit edilen Rey Manaj'ın Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor'dan sakatlık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2023 19:21
EMS Yapı Sivasspor'da golcü oyuncu Rey Manaj, adalesinde tespit edilen yırtık nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında bilgi verilerek, "TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları kapsamında hafta içi gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan Rey Manaj'a yapılan kontrollerde sağ üst adalesinde küçük yırtık ve kanama tespit edildi. Sporcumuz Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery