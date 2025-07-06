06 Temmuz
Rangers-Club Brugge
2-2
06 Temmuz
AGF-OB
0-0
06 Temmuz
S. Moskova-Samara
2-2
06 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Baltika
1-269'

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

calendar 06 Temmuz 2025 19:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarının yedinci gününde tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık testine tabi tutulan futbolcular, dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Bu arada Samuel Moutoussamy de Sivas'a gelerek kamp çalışmalarına katıldı.

Sakatlığı devam eden Mehmet Albayrak ise antrenmanı takımdan ayrı düz koşu yaparak tamamladı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.