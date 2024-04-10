EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Basına ve taraftara kapalı olarak kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.



Trabzonspor ile EMS Yapı Sivasspor, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU