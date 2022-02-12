Sivasspor'da Konate sağlık kontrolünden geçti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Moussa Konate, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Konate'nin ilk olarak kan tetkikleri yapıldı.



Konate ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene oldu.



Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.





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