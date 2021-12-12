Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi son durum!

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi son durum!
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12 Aralık 2021 11:53
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Pazartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde 19 puan ile 12'nci sırada bulunan Sivasspor, 23 puanla 7'nci sırada yer alan rakibi Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da Aaron Appindangoye sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Sefa Yılmaz ve Fredrik Ulvestad'ın durumuna ise teknik ve sağlık ekibi karar verecek.

Kırmızı-beyazlıların savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.


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