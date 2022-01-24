Sivasspor beraberlikte zirveyi bırakmıyor

Ligde 23 maçın 10'unda sahadan 1 puanla ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, en fazla berabere kalan takım konumunda.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor beraberlikte zirveyi bırakmıyor
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24 Ocak 2022 17:38
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 23 maçta rakipleriyle 10 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı unvanını koruyor.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan haftalarda Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Altay, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile 1-1, GZT Giresunspor ile de 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor, ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe ile 23. haftada iç sahada aynı skor ile puanları paylaşarak beraberlik sayısını 10'a yükseltti.

Kırmızı-beyazlılar, ligde 23 haftalık periyotta 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 10 beraberlikle 31 puan topladı.

Bu periyotta 30 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 7'şer beraberlikle Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor takip etti.

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