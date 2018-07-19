Sivasspor, Azeri ekibini iki golle geçti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor, Azerbaycan Süper Lig takımlarından Sebail ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Sivasspor, Karaçayır Mahallesi'de bulunan Boluspor'a ait sahada Azerbaycan ekibi Sebail ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül ve Anıl Usta hakem üçlüsü yönetti.Sivasspor sahaya, Sergio Rochet, Paul Papp, Delvin Ndinga, Emre Kılıç, Vitay Djakov, Robson De Souza, Uğur Çiftçi, Carl Medjani, Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Arouna Kone ilk 11'i ile çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısına hızlı başlayan Sivasspor, karşılaşmanın 17. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Sivas ekibi, karşılamanın 35. dakikasında Arouna Kone'nin attığı gol ile karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.Maçın 73. dakikasında Azerbaycan temsilcisi Ağabala Ramazanov'un attığı golle farkı 1'e indirdi. Başka golün olmadığı mücadeleyi Sivasspor 2-1 kazandı.