Sivasspor'a Charisis'ten kötü haber!

Sivassporlu Charis Charisis'in sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma olduğu belirlendi.
Sivasspor Kulübü, orta saha oyuncusu Charisis'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kırmızı-beyazlı ekibin kulüp doktoru Baran Güler, kulüpün internet sitesine yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında perşembe günü sahamızda Fiorentina ile oynadığımız maçın 15. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Charis Charisis'in gerçekleştirilen kontrollerinde, sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edilmiştir. Sporcunun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
Sivasspor Kulübü, orta saha oyuncusu Charisis'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kırmızı-beyazlı ekibin kulüp doktoru Baran Güler, kulüpün internet sitesine yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında perşembe günü sahamızda Fiorentina ile oynadığımız maçın 15. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Charis Charisis'in gerçekleştirilen kontrollerinde, sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edilmiştir. Sporcunun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
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