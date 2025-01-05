Sinan Engin: 'Beşiktaş ile anlaş Sergen Yalçın!'

Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden olan Sinan Engin, Sergen Yalçın'a canlı yayında siyah-beyazlı takımın başına geçmesi yönünde çağrıda bulundu.
"HEMEN ANLAŞ SERGEN YALÇIN"
Sinan Engin, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada "Sergen Yalçın, Serdal Adalı ile yarın görüşeceksin. Bu camiaya borcun var. Senden ricam, anlaş! Daha önce sana fikrimi söyledim ama şimdi anlaşma zamanı! 3 senelik anlaşmanı yap, bu taraftar sana sahip çıkar. 3-4 transfer yapın, bu takıma çok iyi futbol oynatırsın. Mayıs'a kadar hamleleri yapıyorsun, takımı toparlıyorsun." ifadelerini kullandı.
"MAYIS'TA GELME!"
Ayrıca Sinan Engin "Serdal Adalı'yı kırma. Mayıs'a bırakma, geç olur! Eski enerjim olsa ben de göreve gelirim, bu takım kötü takım değil!" dedi.
"HEMEN ANLAŞ SERGEN YALÇIN"
Sinan Engin, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada "Sergen Yalçın, Serdal Adalı ile yarın görüşeceksin. Bu camiaya borcun var. Senden ricam, anlaş! Daha önce sana fikrimi söyledim ama şimdi anlaşma zamanı! 3 senelik anlaşmanı yap, bu taraftar sana sahip çıkar. 3-4 transfer yapın, bu takıma çok iyi futbol oynatırsın. Mayıs'a kadar hamleleri yapıyorsun, takımı toparlıyorsun." ifadelerini kullandı.
"MAYIS'TA GELME!"
Ayrıca Sinan Engin "Serdal Adalı'yı kırma. Mayıs'a bırakma, geç olur! Eski enerjim olsa ben de göreve gelirim, bu takım kötü takım değil!" dedi.