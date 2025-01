Simone Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nun dönüşü için tarih verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu konuk edecek olan Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi, açıklamalarda bulundu. Inzaghi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEF FİNAL"



Şu ana kadar lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performansla ilgili olarak takımının doğru yolda olduğunu ve alınan sonuçlardan memnun olduklarını belirtten İnzaghi, Devler Ligi'nde ilk 8'e girme konusunda henüz son adımı atmadıklarını ifade etti.



Deneyimli çalıştırıcı, "Monaco'yu yenerek, ilk etaptaki hedefimize ulaşmak harika olacak. Ancak sıralamaya baktığımızda, ilk 8'e yer almayacak önemli kulüpler de bulunuyor" dedi.



İnzaghi, takımının hedeflerinin çok net olduğunu ve başarıya ulaşmak için mücadeleye devam edeceklerini kaydederek, "Amacımız finale kadar gitmek ve bu doğrultuda her maçta daha da iyi olmak," şeklinde konuştu.



"HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUZ"



Takımın eksiklikleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan İnzaghi, özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğini hissettiklerini belirtti.



Inzaghi, "Hepimiz Hakan Çalhanoğlu'nun bizim için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O, Inter için çok değerli bir oyuncu. Riyad'daki Süper Kupa'dan döndüğünden beri sağlık problemi var, ancak her geçen gün daha iyiye gidiyor. O bizim çok değerli oyuncularımızdan biri ve eksikliği kesinlikle maçlarda hissediliyor." dedi.



"ÇALHANOĞLU, MILANO DERBİSİNDE OYNAYABİLİR"



Çalhanoğlu'nun bir an önce iyileşip takımda yerini alması için sağlık ekibinin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten İnzaghi, şunları dile getirdi:



"Hafta sonu oynanacak Milan derbisi öncesi değerlendirme yapacağız. Eğer tam olarak iyileşirse, kadroya dâhil etmeyi düşünebilirim. Ancak Monaco maçından sonra gerekli değerlendirmeleri yapacağız"



BU SEZON ÇALHANOĞLU



Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'de 21 maçta forma giydi ve takımına 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.