Brooklyn Nets guardı Ben Simmons, yaklaşan 2024-25 NBA sezonu için kendine güvendiğini ve tamamen hazır hissettiğini söyledi.



Sakatlıklarla dolu 2023-24 sezonunun ardından Simmons, antrenman kampı öncesindeki iyimserliğini paylaşarak, yüksek seviyede rekabet etmeye fiziksel olarak hazır olduğunu belirtti:



"Yüzde 100 sağlıklı değildim ama artık buradayım. Kendimi harika hissediyorum ve bunun üzerine oldukça zaman ve emek harcadım. Bu, birkaç yıl içinde geçirdiğim ikinci ameliyat oldu. Aynı sakatlıktı fakat sırtımda farklı bir bölgeydi. Lakin artık oynamaya hazırım. Fiziksel olarak üst düzeyde oynamaya hazır hissediyorum."



Simmons, devam eden sırt sorunları nedeniyle 2023-24 sezonunun ilk 38 maçını kaçırmış, 29 Ocak 2024'te Utah Jazz'a karşı geri dönmüş ve Brooklyn galibiyetinde 10 sayı, 11 asist ve 8 ribaund kaydetmişti.



Nets'in sırt sakatlığı nedeniyle yokluğunu duyurmasının ardından sezonu Mart ayında erken sona eren Simmons, bu sorunu gidermek adına Mart ortasında mikroskobik kısmi disk ektomisi ameliyatı geçirmişti.



2023-24 sezonu boyunca 28 yaşındaki oyuncu, 15 maçta maç başına kariyerinin en düşük ortalamaları olan 6,1 sayı, 7,9 ribaund ve 5,7 asist istatistiklerine ulaşmıştı.



