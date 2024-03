Simla Türker Bayazıt: ''Adalet olunca hak eden kazanıyor''

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Simla Türker Bayazıt, Kupa Voley finali Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit maçının ardından konuştu.



Simla Türker Bayazıt, "Takımımı, teknik ekibi, tüm rakiplerimizi tebrik ediyorum. Harika bir voleybol hafta sonu oldu. Rakiplerimiz de iyi oynadılar, sonunda biz iyi oyunla galip geldik. Zaten takımımıza güveniyoruz. Gerçekten iyi bir takım. İçeride çok güzel bir enerji var. TVF çok güzel bir ortam sağladı. Mehmet Akif Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi adalet olduğu zaman, hakemler vs. bir duvar olmadığı zaman hak eden, iyi olan kazanıyoruz. Biz kazandık. Mutluyuz." dedi.



''BU HAFTA SONU KADINLARIN HAFTA SONU''



Bayazıt, Fenerbahçe olarak her kulvarda mücadele ettiklerini belirterek, "Bu hafta sonu bizim için güzel bir hafta sonu. Dün kadın basket serisinde 1-0 öne geçtik. Bugün kadın futbolda Galatasaray'ı yendik. Kupayı da aldık. Bu hafta sonu, kadınların hafta sonu. Fenerbahçe olarak her kulvarda yarışa devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Simla Türker Bayazıt sözlerini, "Başarının arka planında dostluk, birlik beraberlik var. İnsan olarak da kendi özel hayatında buna inanıyorum. Takımımızda çok güzel bir dostluk var. Herkes aynı şey için çabalıyor. Herkesin kalbi aynı renkler için atıyor. Tabii ki spor bu. Yenmek yenilmek var. Önemli olan yenilsek bile iyi oynayarak yenilmek. Güzel oynuyoruz, güzeliz. Çok iyi bir kaptanımız (Eda Erdem) var. Her takıma nasip olmaz. Geçen sene VNL'de Antalya'ya gitmiştim, milli maçlara. Voleybola çok büyük bir ilgi var ülkemizde. 12-21 yaş aralığındaki kızlarımız büyük ilgi duyuyorlar, voleybolcuları rol model kabul ediyor. Burada da genç kızlar, kadınlar, genç erkekler ne kadar çok. Çok güzel bir ortam. İstanbul'dan gelenler var. Onları tüm kalbimizle duyduk. Çok teşekkür ediyoruz." şeklinde noktaladı.





